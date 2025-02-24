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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR otobüse çarptı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        'Kuzey Marmara'da TIR otobüse çarptı!

        İstanbul'da, Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde, İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:59
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        'Kuzey Marmara'da TIR otobüse çarptı!
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        İstanbul'da, sabah saatlerinde Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden bir TIR, yolcu otobüsüne çarptı.

        KAZADA BUZLANMA İDDİASI

        Çarpmanın şiddetiyle yolcu otobüsü şeridinden yolun refüj bulunan orta kısmına savruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazanın buzlanma nedeniyle yaşandığı belirtildi. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.

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