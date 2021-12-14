Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, başvuruları 10 Kasım 23.59'da tamamlanan 2021 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2021 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dr. Mehmet Kasapoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz “GSB Burs ve Öğrenim Kredisi” sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun. " dedi.

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 14, 2021

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

KYK 2021 BURS ve KREDİ ÜCRETİ ÜCRETİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.