Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, konseyin Sırp üyesi Mladen İvanic ve konseyin Hırvat üyesi Dragan Covic ile bir araya geldi.

Lavrov yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya'nın şimdilik İdlib konusunda orta seviyede bir adım attığını söyledi.

Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi.

"Nusra Cephesi Ekim ortasına kadar İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeyi terk etmeli." açıklamasında bulundu.

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