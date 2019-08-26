Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de Esad rejimiyle Rusya'nın beraber düzenlediği operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Esad rejiminin İdlib'de düzenlendiği operasyonun Türkiye ile yapılan anlaşmaları ihlal etmediğini savundu.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine bağlı güçler muhaliflerin elinde tuttuğu bölgelere yönelik harekat başlatmış, Astana süreci kapsamında oluşturulan TSK'ya ait gözlem noktalarının yakınındaki bölgeleri de ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ordusunun saldırılarının bölgede insani krize neden olduğunu söylemiş ve Türkiye'nin ulusal güvenliği için tehdit teşkil ettiğini belirtmişti.