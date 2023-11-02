Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: LGS 2024 sınav tarihi belli oldu! 2024 LGS ne zaman?

        LGS 2024 sınav tarihi belli oldu! 2024 LGS ne zaman?

        LGS sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Lise hazırlığı yapan öğrenciler ve velileri tarafından uzun süredir merek edilen sınav tarihini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamayla duyurdu. Peki, 2024 LGS ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS 2024 ne zaman, hangi gün yapıalcak? Ortaöğretim kurumlarına hazırlık yapan öğrenciler ve velileri tarafından emrak edilen soru nihayet cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamayla LGS tarihini duıyurdu. Peki LGS ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        2

        LGS 2024 NE ZAMAN?

        Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 LGS'nin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını söyledi. Böylelikle LGS sınav tarihi belli olmuş oldu.

        3

        LGS sınav tarihini açıklayan MEB Bakanı Tekin şu açıklamlarda bulundu:

        "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

        #LGS
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı