Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem ilde büyük hasara neden oldu. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklamasında 2023 LGS ve YKS konuları hakkında bilgi verdi. Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullanırken öğrencilerin gözü "LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 LGS ve YKS konuları...