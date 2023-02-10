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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye'de okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika LGS ve YKS açıklaması geldi. İşte, son dakika 2023 LGS ve YKS açıklaması...

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  • SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem ilde büyük hasara neden oldu. Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürerken tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son dakika açıklamasında 2023 LGS ve YKS konuları hakkında bilgi verdi. Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullanırken öğrencilerin gözü "LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 LGS ve YKS konuları...
  • SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

    "ÖĞRENCİLER 2.DÖNEM KONULARINDAN SORUMLU TUTULMAYACAK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." dedi.
  • SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

    LGS 8.SINIFIN BİRİNCİ DÖNEM KONULARINDAN YAPILACAK!

    "2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak bunu daha önce açıklamıştık." ifadelerini kullanan Bakan Özer "2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. " dedi.
  • SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

    LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanmıştı.
  • SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

    YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Üniversite sınavı başvuru tarihlerine ilişkin henüz biraçıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınava başvuru işlemleri, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
  • SON DAKİKA LGS VE YKS AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 2023 LGS ve YKS konuları neler, hangi konular dahil değil?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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