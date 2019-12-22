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Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Libya medyası BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı sahil güvenlik güçlerinin bir Türk gemisini durdurduğunu iddia ediyor. İddiaya göre Grenada bandralı geminin mürettebatı Türk...

KARGO İNCELEMESİ YAPILIYOR

Aynı kaynaklar Türk mürettebatın bulunduğu gemi denetleme için Ras al Hilal limanına çekildiğini belirtiyor.

Şu anda gemide kargo incelemesi yapılıyor..

Mürettebattan iki ismin Bahri Kılıç ve Muhsin Erduran olduğu öğrenildi.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

Türk mürettabatın içinde yer aldığı gemi Derna açıklarında iken Hafter’e bağlı gruplar tarafından uluslararası sularda müdahale edildi.



Ayrıntılar gelecek...