DHA

Olay, 7 Nisan perşembe günü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Libya uyruklu A.M.D., sokakta gördüğü kendisi gibi Libya uyruklu A.B.S. ve iki arkadaşını bir süre takip etti.

DHA'nın haberine göre, şüpheli A.M.D. elindeki bıçakla A.B.S.'yi korkutarak, cep telefonu ve çantasını almaya çalıştı. Bu sırada A.B.S. bağırarak kaçmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle A.M.D. olay yerinden kaçtı. Olayın polise ihbar edilmesiyle soruşturma başladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli A.M.D'nin kimliğini belirledi. Polis kısa sürede A.M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edilen A.M.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.M.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.M.D.'nin gasp girişimi sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.