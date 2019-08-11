Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını memleketi Tekirdağ'da Tarihi Eski Cami'de kıldı. Namaz çıkışı gazetecilerin bayramını tebrik eden Şentop, bayram günlerinde barış ve huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Şentop, "Milletçe büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Allah, sağlık, afiyetle, barışla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için, kurbanda dört gün gibi bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

BAYRAM ZİYARETLERİNE GİDENLERE TRAFİK UYARISI

Şentop, bayram dolayısıyla seyahat edecek olanlara da trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini isteyen Şentop, "Bayram ziyaretleri için bir toplumsal hareketlenme var. Trafik kurallarına riayet edilmesi çok önemli. Bayramların sevincini, tadını kaçıracak, yakınlarımızı üzüntüye boğacak dikkatsizliklerden, davranışlardan kaçınalım. Emniyet kemerlerini takalım. Hızla ilgili sınırlamalara, limitlere dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

DESTİCİ, YAZICIOĞLU'NUN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Bayram namazını Altındağ'daki Taceddin Dergahı yanında bulunan Taceddin Sultan Camisi'nde kılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ardından partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakarak Kur'an-ı Kerim okuyan Destici, vatandaşlarla bayramlaşarak bayramını tebrik eden çocuklara harçlık verdi. Destici, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ve İslam coğrafyasındaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

'MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI BİRÇOK BÖLGEDE SIKINTILAR VAR'

Müslümanların yaşadığı birçok bölgede büyük sıkıntılar olduğunu belirten Destici, "Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Myanmar'dan Filistin'e, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar maalesef her yerde zulüm, kan ve gözyaşı devam ediyor. En üzücü olan noktalardan biri de Müslümanların bazı yerlerde birbiriyle savaşıyor olmasıdır. Rabbim bu bayramda edilecek duaları, bu kan ve gözyaşının durmasına vesile kılsın" diye konuştu. Destici, emperyalist güçlerin zulmü altında yaşayan Müslümanlar olduğunu ifade ederek, bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları için dua ettiğini belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE BAYRAM TEBRİĞİ

Bayram gününde terörle mücadeleyi sürdüren güvenlik güçlerinin de bayramlarını tebrik eden Destici, şunları kaydetti: "Kahraman mehmetçiklerimize ve polislerimize ayrı bir yer vermek istiyoruz. Onlar, vatanın birliği, devletin varlığı, milletin istiklali ve istikbali için canlarını vererek, şehit olarak mücadele ediyorlar. Rabbim hem içeri de hem dışarı da terörün her türlüsüne karşı mücadele veren kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Onları muzaffer eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralı gazilerimize de acil şifalar versin."

Destici, bayram tatili dolayısıyla seyahat edecekleri de trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanların bugün hacı olduğunu belirten Destici, "Oradaki bu buluşma da yine Müslümanların birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

'BİR TARAFTA DOĞAL AFETLER DİĞER TARAFTA ÇATIŞMALAR'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazını Balgat'taki Hamidiye Camisi'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Karamollaoğlu, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Karamollaoğlu, Türk milleti ve İslam aleminin bu yıl yaşanan bazı üzücü olaylarla bayramı karşıladığını belirtti. Karamollaoğlu, bir tarafta doğal afetlerin diğer tarafta ise İslam aleminin birçok yerinde çatışmaların yaşandığını hatırlatarak, bu olaylarda ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların sona ermesi için dua eden Karamollaoğlu, "Çatışmalar kendiliğinden durmuyor, mutlaka birilerinin buna vesile olması lazım. Bir masa etrafında oturup problemleri çözmek, silahla çözmekten çok daha evladır, daha uygundur, daha doğrudur. İnşallah o günleri de görürüz diye ümit ediyorum. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah bundan sonraki bayramlara huzur içinde kavuşmayı nasip etsin." diye konuştu.

'KARŞILIKLI MUTABAKAT SAĞLANMASI GEREKİYOR

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: "Elbette 30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir hadise. Yani Anadolu'nun işgalden kurtulması ve devletimizin kurulması için atılan en önemli adım. Tabii yeni bazı hareketlerden bahsediliyor. Herhalde o harekatlara atıfta bulundu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak bir husus beni üzüyor. 'Amerika Birleşik Devletleri ile Fırat'ın doğusunda güvenli bir bölge oluşturmak için anlaşmaya vardık' dediler. Sonunda da pek de bir anlaşmanın olmadığı anlaşıldı. Bunlar hangi lisanla konuşuyorlar birbirlerine bilmiyorum. Anlaşılan araya ciddi bir tercüman lazım ki birbirlerinin ne dediklerini anlasınlar. Bir konuşma yapıyorlar, bizimkiler başka bir türkü söylüyor konuşmadan ayrılınca, öbür taraf başka bir türkü söylüyor, çok garipsedim."

ABD'nin bölgeden çıkacağını söylediğini ancak bölgedeki güçleri silahlandırmaya devam ettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, çatışmaların bir an önce durabilmesi için karşılıklı mutabakatın sağlanması gerektiğini söyledi.

'ORTADOĞU'DAKİ YANGINLARIN SÖNMESİNE VESİLE EYLESİN'

Balıkesir Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde Kurban Bayramı'nın ilk günü geçirecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayram namazını yaz aylarında eski başbakanlardan babası merhum Necmettin Erbakan'ın cuma namazlarını kıldığı Ayvalıburun Camisi'nde kıldı. Erbakan, bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kurban Bayramı'nın kardeşliğin, birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını temenni eden Erbakan, şunları söyledi:

"Cenab-ı Allah bu bayramı milletimizin kardeşliğinin, birlik ve beraberliğinin artmasına vesile eylesin. Elbette ki Cenab-ı Allah bu bayramı İslam alemindeki, komşu Müslüman ülkelerdeki, Ortadoğu'daki yanan yangının sönmesine vesile eylesin. Cenab-ı Allah inşallah hem milletimize hem İslam alemine huzur, barış, kardeşlik refah içinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Yaşanabilir bir Türkiye'nin inşa edildiği, yeniden büyük Türkiye'nin inşa edildiği bayramlarda buluşmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Bütün aziz milletimizin kıymetli evlatlarına bu bayram vesilesiyle selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum ve mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum."

'LÜTFEN KESİM ALANLARINI KULLANIN'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. Bayram namazı çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, "Beylikdüzü'nden tüm İstanbul'a, Türkiye'ye ve İslam alemine iyi bayramlar diliyorum. Umarım herkes gönlünce güzel bir bayram geçirsin. Tabi bayramlarda hep bir tedirgin olduğumuz trafik ile ilgili kazalar. Herkesi Allah korusun. Kurallara uygun bir seyahat yapsın vatandaşlarımız, yuvalarına güzel güzel dönsünler istiyorum. O yüzden bütün İstanbullu hemşerilerime, tüm Türkiye'ye trafik kurallarına uyun ve kazasız sıkıntısız evlerinize dönün diyorum.

Büyükleri unutmadan, küçükleri de sevindirerek ve ülkemizde gerçekten bütün acılardan arınmış bir süreç diliyorum. Bayram iyi dileklerin karşılık bulduğu zaman dilimidir. Bugün aynı zamanda Trabzon'da gencecik pırıl pırıl gencimiz Eren Bülbül'ün ölüm yıldönümü. Rahmetle anıyorum onu. Umuyorum ülkemiz hiçbir zaman bu tür olaylar yaşamasın dostluk, barış ve huzur içinde bir ülke olsun. Hatta bütün insanlık için bunu diliyorum. Bu temennilerle herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

İmamoğlu, "Bu yıl lütfen herkes kurallara uygun hareket etsin. Lütfen herkes, kurbanlarını kurban kesim alanlarında kestirmeye gayret etsin. Bu başka türlü alanlar suç işlemek anlamına geliyor. Bu anlamda işlem yapan zabıta ve diğer yetkililere hiç kimsenin laf edecek bir durumu yok. Gönül istiyor ki hiçbir sıkıntılı görüntü olmasın bayramda. Ama bundan sonraki kurban bayramlarında bu süreci konuşacak ve İstanbul'da kötü görüntülerin olmadığı, gerçekten sıhhi kurallara uygun kurban kesimi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Umut ediyorum bunu da başaracağız" şeklinde konuştu.