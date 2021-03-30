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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Lise öğrencisine iğrenç saldırı: 13 gözaltı! - Haberler
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Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta şantaj ile genç kıza cinsel istismar iddiası: 13 gözaltı

Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Elbistan ilçesinde lise öğrencisi B.K. (16) adlı genç kız, Emniyet Müdürlüğüne gidip, şantaj ile 2 yıldır cinsel istismara uğradığını belirterek, "Kurtarın beni" diye yardım istedi. Genç kızın ifadesi doğrultusunda polisin yaptığı çalışma sonucu, cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Lise öğrencisine iğrenç saldırı: 13 gözaltı! - Haberler
Lise öğrencisine iğrenç saldırı: 13 gözaltı!
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DHA

Elbistan'da S.A. (19),yaklaşık 2 yıl önce B.K.'nın uygunsuz görüntülerini çektikten sonra tehdit ederek henüz o dönemde çocuk yaşta olan B.K.'ya cinsel istismarda bulundu.

DHA'nın haberine göre S.A. daha sonra görüntüleri ailesine göndermekle tehdit ettiği B.K.'yı iddiaya göre erkek arkadaşlarıyla da ilişkiye girmeye zorladı. Yaklaşık 2 yıldır cinsel istismara maruz kalan B.K., Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Kurtarın beni" diyerek polisten yardım istedi.

Genç kızın ifadesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, B.K.'nın isimlerini verdiği şüphelilerin adreslerini tespit ettikten sonra sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kızı istismar ettikleri öne sürülen S.A.'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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