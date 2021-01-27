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Son dakika haberler... Mersin'de liseli genç böyle öldürüldü

Mersin'de cinayete kurban giden 16 yaşındaki Serhat Sayin'in öldürüldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı. Görüntü cinayet dosyasına girerken, zanlı Şehmus Yıldırım hakkında ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika: Liseli genç böyle öldürüldü! - Haberler
Liseli genç böyle öldürüldü!
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HABERTURK.COM

Olay 14 Eylül 2020'de meydana geldi. Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Yıldırım (25) imam nikahıyla birlikte yaşadığı eşi Tuba Y.'ye (20) sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Yakup Sayin'le buluştu.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre Yıldırım, özür dilemesine ve "Eşin olduğunu bilmiyordum" demesine rağmen genci darp etti. Ağabeyinin yüzündeki darp izlerini görünce sinirlenen lise öğrencisi Serhat Sayin ise, eline çakı alarak Şehmus Yıldırım'ın çalıştığı iş yerine gidip kendisini yakındaki bir parka çağırdı.

CİNAYET ANI KGYS KAMERASINDA

Bunun üzerine Şehmus Yıldırım iş yeri sahibi Sedat İ.'ye ait, bulundurma ruhsatlı çekmecedeki tabancayı alarak parka gitti. Yıldırım, Serhat Sayin'in üzerine peş peşe ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan Serhat Sayin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Şehmus Yıldırım ise polise teslim oldu. Lise öğrencisinin vurulma anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Olayla ilgili iddianamesini tamamlayan cumhuriyet savcısı, katil zanlısının iş yerinden tabancayı alması ve cinayet anına ait görüntüleri dava dosyasına ekledi.

Hayatını kaybeden Serhat Sayin

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede lise öğrencisi Serhat Sayin'in ağabeyi Yakup ile Tuba Y.'ye ait olduğu belirtilen sosyal medya yazışmaları da yer aldı.

Savcı, iddianamede Yakup Sayın'ın Şehmus Yıldırım'ın imam nikahlı eşi Tuba'dan özür dilemesine rağmen önce darp sonra da cinayet olayının gerçekleşmesine dikkat çekti. Katil zanlısı Şehmus Yıldırım'ın Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede şüphelinin ‘Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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