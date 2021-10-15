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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Lokantada yemek yerken öldürüldü
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Husumetlisi, lokantada yemek yerken öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Uğur Uysal, lokantada yemek yediği sırada husumetlisi Mustafa D. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Uysal olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan jandarmaya teslim oldu. Mustafa D.'nin 10 gün önce Uysal tarafından dövüldüğü öne sürüldü

Son dakika: Lokantada yemek yerken öldürüldü
Lokantada yemek yerken öldürüldü
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DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mustafa D. (36), husumetli olduğu Uğur Uysal'ı (28) lokantada yemek yerken pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Ödemiş'te yaşayan Mustafa D., sabah saatlerinde, kırsal Kaymakçı Mahallesi'ndeki lokantada, aralarında husumet olan ve kendisi gibi günlük işlerde çalışan Uğur Uysal'ın yemek yediğini fark etti. Lokantanın yan tarafındaki kapıdan içeri giren Mustafa D., elindeki pompalı tüfeği Uysal'a doğrultup, ateşledi.

Uysal, kanlar içinde oturduğu yerden düşerken, restorandaki panik anlarında Mustafa D. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Uysal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mustafa D. ise bir süre sonra jandarmaya gidip, teslim oldu.

Öte yandan Uğur Uysal'ın, 10 gün önce Mustafa D.'yi dövdüğü ileri sürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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