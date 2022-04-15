Lüks araç galerisinde feci kavga! Yumruklar havada uçuştu 0:00 / 0:00

DHA

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu.

Taraflar arasında galerideki araçların çevresinde kovalamaca da yaşandı. Yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Kavga sırasında sinirlenen bir kişi de otomobile yumruk attı.

1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Çıkan kavgada nakliyecilerden biri bıçaklandı. Yerde yatan yaralı otomobille hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi . Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.