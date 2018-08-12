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Son dakika: Lüks otomobil TIR'a ok gibi saplandı! Ölenlerin kimlikleri kahretti

Son dakika haberi... Konya’da lüks otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilin 33 metre fren izinden sonra TIR'a çarptığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.08.2018 - 17:18 | Güncelleme:

Konya’da lüks otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybederken aynı aileden 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ömer Deniz (48) idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hüseyin B. (22) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan (42), çocukları Mehmet Fırat (9) ve Yağmur İdil (7) yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sürücü Ömer Deniz Beyhekim Devlet Hastanesinde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Yağmur İdil ile Numune Hastanesinde tedavi gören Gülhan Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.




Kaza sonrası TIR sürücüsü Hüseyin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 dakika önce
    araba 215 bin dorse 15 bin sonuç: araba enkaz dorseye birşey olmamış Allah rahmet eylesin kimse altındaki arabaya güvenmesin aşırı hız can alır
  • Misafir 7 dakika önce
    22 yaşındaki çocuğun altına tırı kim verdi?
  • Misafir 20 dakika önce
    Allah herkesi kazalardan belalardan korusun.Çok acı bir durum.
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