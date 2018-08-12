Konya’da lüks otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu hayatını kaybederken aynı aileden 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, saat 11.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Ömer Deniz (48) idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hüseyin B. (22) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan (42), çocukları Mehmet Fırat (9) ve Yağmur İdil (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ömer Deniz Beyhekim Devlet Hastanesinde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Yağmur İdil ile Numune Hastanesinde tedavi gören Gülhan Deniz'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Kaza sonrası TIR sürücüsü Hüseyin B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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