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Son dakika... Maas, Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı!

Son dakika... Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabsitan'ın Kaşıkçı vakasına ilişkin açıklama yapmasının ardından bu ülkeye ziyaret planına karar vereceğini ifade etti

17.10.2018 - 15:39 | Güncelleme: AA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, muhtemel Suudi Arabistan'ı ziyaret planını askıya aldığını açıkladı.

Heiko Maas, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin, Cemal Kaşıkçı vakasında yetkililerin açıklama yapmasını beklediğini dile getirdi.

Kaşıkçı vakasındaki iddiaların "çok rahatsız" edici olduğunu ve bu vakanın derhal ve boşluk bırakmadan tam olarak açıklanması gerektiğini vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı Maas, Almanya olarak bu konuda Suudi Arabistan'dan eksiksiz soruşturma beklentilerini ve suçluların hesap vermesi gerektiğini ifade ettiklerini hatırlattı.

Maas, Suudi Arabistan'a planlama aşamasında olan ziyaretin ise Suudilerin yapacakları açıklama sonrası netleşeceğini ifade etti.

Heiko Maas, "Suudi Arabistan bu konuda açıklama yapacağını bildirdi. Biz de bunu bekleyeceğiz. Bu açıklama sonrası ziyaret planlarının mantıklı olup olmadığına bakıp karar vereceğiz." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisinde Dış Politikasında Sorumlu Gurgen Hart yaptığı açıklamada, "Suudi gazetecinin kaybolması nedeniyle Avrupa’nın Suudi Arabistan’a karşı politikasını değiştirmek zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı. Hart, Suudi Arabistan’a karşı farklı tutumlarının olduğunu belirterek, "Kaşıkçı’nın olayı dolayısıyla zihnimizde çok farklı bir izlenim oluştu. Önümüzdeki günlerde çıkacak sonuçlar Avurpa’nın Suudi Arabistan’a karşı politikasını belirleyecek. Suudi Arabistan'ın bölgede istikrarı sağlaması için ekonomik etkimizi kullanmalıyız" diye konuştu.

 

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