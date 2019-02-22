Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in 27 Şubat tarihinde bir görüşme yapacağı bildirildi.

Görüşmede iki liderin Brexit, Avrupa savunma gücü ve ABD ile olan ilişkileri ele alacağı söylendi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın muhtemelen en iddialı ortak savunma projesini duyurdular. İki ülke 6. nesil bir savaş uçağı geliştirecek. Fransız Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ortaklaşa bir yeni nesil savaş uçağı üretme fikrini ilk kez 2017 yılında dile getirmişlerdi.