Reuters haber ajansının Elysse Sarayı'ndaki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şanzelize Caddesi üzerindeki tüm gösterileri yasaklamayı planlıyor.

Paris'in dünyaca bilinen en önemli caddelerinden biri olan Şanzelize, aylardır devam eden Sarı Yelekliler gösterilerinin de önemli merkezlerinden biri haline dönüşmüştü.

Macron'un olası bir yasaklama kararına Fransız muhalefetinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.