SON DAKİKA: Maçta korkutan olay! Bir anda yere yığıldı - Haberler

Maçta korkutan olay! Bir anda yere yığıldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Bölge 1.Grup’ta yer alan Malatya İdmanyurdu ile Darendespor arasında oynanan karşılaşmada korkutan bir olay yaşandı.

Karşılaşmada, kafasına darbe alan İdmanyurdu’nun oyuncusu Osman Doğru, mücadelenin 77.dakikasında kendisini yere bıraktı.

Doğru, hareketsiz şekilde yerde kalırken, mücadelenin hakemi Abidin Yıldırım, oyunu durdurarak sağlık görevlilerini oyun alanına çağırdı.

Sağlık ekipleri oyun alanına girerek, yerde hareketsiz yatan oyuncuya müdahalede bulundu. Dili boğazına kaçan genç oyuncunun, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası nefes alması sağlandı. Bilinci yerine gelen genç oyuncu, kontrol ve tedavi amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğru’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.