AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, " ABD'nin yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan bir tutumdur. Türkiye rasyonel tavrını devam ettirecek. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gerekli cevabı verecek" dedi. Ünal, "Türkiye haklılığının gerektirdiği adımları atacak güçte. Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor. Dışişleri en kısa zamanda adımlarını kamuoyuna duyuracak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

"GEREKEN CEVABI VERECEĞİZ"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Ünal şunları söyledi:

"Bir süreç bu. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, iki bakanımız ve hükümetimizle ilgili değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD ile yaşanan sürece bakınca ABD yönetiminin bir süreden beri sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük yaptırımlar uyguladığını, tehditkar bir dil kullandığını görüyoruz. Türkiyei'ye dönük yaptırımları birileri Rusya, İran denkleminde değerlendirme yanlışına düşüyorlar. Türkiye Almanya ile mukayese edilmelidir. Bütün olarak ABD'yi değil de ABD'nin içinde belli kanatlar var. ABD yönetiminin de kendi içinde tek bir ses olarak bunların arkasında durduğu görülmüyor. Kasımdaki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek."

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PAYLAŞACAKTIR"

Rahip Brunson'la ilgili iddianameyi okumak gerektiğini belirten Ünal, "Arkadaşına bir mesajı attığını kabul ediyor. Brunson'un Türkiye'de görevinin ne olduğu çok açık bir şekilde ortada. Biz 15 Temmuz'u, PKK terör örgütünü bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Suriye ve Irak'ta yaşananları birbirinden bağımsız değerlendirmemiz söz konusu değil. Ne yapılmak istendiğini ne bir şekilde görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin karşı yaptırımlarına ilişkin konuşaan Ünal, "Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor, tahriklere kapılmadan kararlı şekilde Türkiye adımlarını atacak. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır" diye konuştu.

"Alınan kararlar ABD'nin içinde de tam bir uyumla alınan kararlar değil" diyen Ünal, sözlerini şöyle sürürdü:

"Bunu bir ergen kararı olarak gören kesimler de var. Gözüken o ki, kasım ayına kadar Türkiye ile olan ilişkiler bir gerilim malzemesi olark kullanılacak. Türkiye'nin aklı seçimle kendi haklarını koruyarak bu süreci yönetmesidir."

İDAM TARTIŞMASI

İdam tartışması hakkında konuşan Ünal, "İdamın tekrar getirilmesi, Meclis'te bir mutabakata bağlı. O mutabakat oluştuğunda konuşmak lazım. Cumhur İttifakı olarak bu karar için Meclis'te bir mutabakat gördüğümüzde gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

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