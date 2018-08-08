Olay 6 Ağustos günü akşam saatlerinde Tuzla İçmeler Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Kamil Kocatepe direksiyon kontrolünü yitirdi. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; önce karşı kaldırıma sonra da yaya yolundan geçen tersane işçilerinden Güney Ersan (39) ve Ramazan Kuş (50) çarptı. Evlerine dönmeye çalışırken otomobil ile duvar arasında sıkışan 2 işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

“ANİ FREN YAPINCA HIZLANMIŞ OLABİLİRİM”

Gözaltına alınan sürücü adliyeye getirildi. İş güvenliği elemanı ve aynı zamanda iş sağığı ve güvenliği uzmanlığı bölümü öğrencisi olan Kamil Kocatepe ifadesinde bir araçla yan yana giderken yol daralınca aracın üzerine gelebileceğini hissettiğini söyledi. Ardından yolun ıslak olduğunu gördüğünü belirten Kocatepe, bir anda frene basıp direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı. Ortalama hızının 40-50 kilometre olduğunu iddia eden sürücü, ani fren yapınca kayarken hızlanmış olabileceğini ifade etti.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMADAKİ 'TOPLUM' VURGUSU

2 işçinin sürücü ile eski iş yerinden arkadaş da olduğu öğrenilen olayda mahkeme “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklama kararı verdi. Mahkeme tutuklama gerekçesinde ise, belirli suçlara toplumun duyarlı olduğunu ve toplumsal huzursuzluğa yol açması gibi durumlarda tutuklamanın uygun bir tedbir olacağını vurguladı.