Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne getirildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu'nun Beykoz’daki evine akın etti.

Bugün ise Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak olan Ustaosmanoğlu’nun sevenleri Beykoz’daki evinde toplandı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne uğurlandı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TÖRENDEN NOTLAR

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Vatandaşlar cami ve çevresindeki doluluğa göre kontrollü olarak alana alınırken bazı sivil toplum kuruluşları, cenaze törenine gelen vatandaşlara su ve ikramlık dağıttı.

Ellerinde seccadeleriyle camiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, Edirnekapı'dan Saraçhane'ye kadar Fevzipaşa Caddesi'ne bağlanan tüm cadde ve sokakları doldurdu.

Polis ekiplerinin yanı sıra Fatih Belediyesi zabıta ekipleri de önlem alırken belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

İsmailağa Camisi şehir dışından gelenler için gece boyunca açık bırakılırken bazı vatandaşlar Fatih Camisi'ne sabah erken saatlerde geldi.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'dan çok sayıda kişinin yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türklerden de cenaze törenine katılım olduğu görüldü. Birçok ülkeden din adamlarının da katıldığı cenaze töreninde vatandaşlar, namaz için Fatih Camisi'nin avlusunda saf tuttu.

Cenaze töreni dolayısıyla Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve sela okundu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Trabzon'un Of ilçesinde 1929'de doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, ilk eğitimini memleketinde aldı. 16 yaşında icazet alarak ders vermeye başladı. 1951'de Sivas'a vaiz olarak atandı. 1952'de tanıştığı Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onun İstanbul Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Camii'ne imam olarak göreve başlamasını sağladı.

1954'ten 1996'ya kadar İsmailağa Camii'nin imamlığını yaptı. Mahmut Ustaosmanoğlu, onlarca eser yazdı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve sevenleri tarafından Mahmut Efendi olarak isimlendirilen Ustaosmanoğlu, 2010'da Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nda 'İnsanlığa Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Fotoğraflar: İHA