Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

HABERTURK.COM / Ajanslar

AFAD verilerine göre; Malatya'nın Kale ilçesinde saat 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu açıklandı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı. Deprem, kentte büyük korkuya neden oldu. Birçok vatandaş deprem sonrası geceyi sokaklarda geçiriyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, açıklamasında tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLEN DEPREM PANİK YARATTI

Malatya'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedilince insanlar sokağa çıktı. Deprem sırasında balkonlardan atlayan 4 kişi ile panik atak geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.