Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 19 Ağustos 2024 son depremler listesi
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anbean birçok deprem yaşanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...
Türkiye'de birçok deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık raporlanan depremler listesine bir yenisi daha eklendi. Malatya Akçadağ'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. İşte, 19 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli anlık verilerle son depremler listesi...
MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 12.02'de meydana gelen deprem yerin 10 kilometre altında kaydedildi.
İZMİR’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ili Menderes ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.