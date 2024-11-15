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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:00
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        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, bugün de 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

        AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana geldi.

        Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilerde de hissedildi.

        MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi.

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