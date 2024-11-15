Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya, bugün de 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilerde de hissedildi.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi.