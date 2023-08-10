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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! 10 Ağustos 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! 10 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler

        Malatya Yeşilyurt'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anbean paylaşmaya devam ediyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar için Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 10 Ağustos 2023 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 23:22
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        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemdeki yerini aldı. Bugün yurdumuzun dört bir yanında çeşitli büyüklüklerde artçı ve bağımsız depremler meydana geldi. İşte, 10 Ağustos 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri haberimizde...

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        MALATYA'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde ve 7 KM derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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        ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 16:16'da Antalya Gazipaşa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        DİYARBAKIR 4.2 İLE SALLANDI!

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Diyarbakır Kaledibi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

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        10 AĞUSTOS 2023 KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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