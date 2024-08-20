Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Ağustos 2024 Son dakika depremler listesi

        Son dakika: Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 21 Ağustos 2024 Son depremler listesi

        Son depremler listesi 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya'da deprem oldu. İşte, 21 Ağustos 2024 Son depremler listesi ile Malatya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Malatya'da deprem meydana geldi. İşte, 21 Ağustos 2024 son depremler listesi...

        2

        MALATYA DEPREM İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya ili Akçadağ ilçesinde bir deprem oldu.

        Saat 12:31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 14:23'te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, 5.0 km derinlikte kaydedildi.

        3

        HATAY’DA DEPREM!

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Hatay ili Kırıkhan ilçesinde bir deprem oldu.

        Saat 03:57’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9, derinliği ise 5.07 km olarak ölçüldü.

        4

        VAN SALLANDI!

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:49’da Van ili Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı yerin 7.0 km derinliğinde kaydedildi.

        5

        DENİZLİ’DE DEPREM!

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01:54’te Denizli ili Çal ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı yerin 7.76 km derinliğinde kaydedildi.

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!