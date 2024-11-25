Malatya'da deprem! 25 Kasım 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yerin 9 kilometre derinliğinde saat 20.20'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 25 Kasım Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…
MALATYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD verilerine göre, Doğanşehir'de saat 20.20 sıralarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Polat merkezli deprem, ilçede korku ve paniğe neden olurken, Malatya'ya merkezde de şiddetli hissedildi.
MALATYA DEPREM İLE SALLANDI!
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.36'da Malatya ili Kale ilçesinde deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor.
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.