MALATYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

AFAD verilerine göre, Doğanşehir'de saat 20.20 sıralarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Polat merkezli deprem, ilçede korku ve paniğe neden olurken, Malatya'ya merkezde de şiddetli hissedildi.