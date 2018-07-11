Malatya'da 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir dondurma fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 5 noktadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



DHA'nın haberine göre, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir dondurma fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sarınca, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 5 noktadan alevlere müdahale ettiği fabrikada işçiler de tahliye edildi. Fabrikada bulunan bazı araçların da alev aldığı görüldü. Yangına müdahale edenlere, yoğurt ve ayran ikram edildi.



İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "Şu anda arkadaşlar 5 ayrı noktada müdahale ediyor. 7 tane itfaiye aracı, 5 tane destek su takviye aracı, 35 itfaiyeciyle müdahale ediyoruz" dedi.

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