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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla artçı ve depremler meydana gelmektedir. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından anbean her gün paylaşılmaktadır. Son olarak Malatya ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine çevrildi. İşte 11 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 18:30
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        11 Ağustos son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayımlandı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14.42'de Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

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        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

        11 Ağustos Cuma günü saat 15.22'de Malatya Duruldu'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        11 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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