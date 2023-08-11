SON DAKİKA: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA: Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem! 11 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

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11 Ağustos son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayımlandı. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...