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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Malatya ve Muğla'da deprem! 19 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Malatya ve Muğla'da korkutan deprem! 19 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi 19 Ekim günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 19 Ekim Perşembe günü Malatya Doğanyol'da ve Bodrum Muğla'da deprem oldu. İşte 19 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 19:28 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:28
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli ve AFAD her gün Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 19 Ekim Perşembe günü Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda ve Ege Denizi'nde deprem oldu. İşte 19 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...

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        EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 07:25'te Ege Denizi - Bodrum (Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

        MALATYA'DA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 19 Ekim saat 05:15'te Malatya Doğanyol'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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