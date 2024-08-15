Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi ile Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın kuzey hattına girişler durduruldu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını belirtti. Bursa'da da çıkan arazi yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Müdahale sürerken aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlerle mücadele sürdü.
Havanın kararmasıyla yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti
Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ÇANAKKALE
Manisa'da alevlerle mücadele sürerken bugün Afyonkarahisar ve Çanakkale'den de yangın haberleri geldi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.
"TAHLİYE GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.
Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
BOLU
Manisa ve Çanakkale'de alevlerle mücadele havadan ve karadan sürerken bir yangın haberi de Bolu'dan geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangında da 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Yangın, Derekarabağ köyü yakınlarında göldeki sazlık alanda başladı.
Dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi.
Bir süre sonra sönen yangında, yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
BURSA'DA OTLUK YANGINI
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 araç ve 40 itfaiye eri sevk edildi.
Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler yoğun çaba sarf etti.
Yangın, söz konusu tesis ve depolara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.