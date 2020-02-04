Manisa'da meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Merkez üssü Manisa Akhisar olan deprem saat 19.47'de meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 kilometre olarak büyüklüğünü de 4.3 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ilk başta 4.5 olarak ölçtüğü depremin büyüklüğünü, 4.2 olarak revize etti. Deprem İzmir'de de hissedildi.

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SON DEPREMLER - 4 ŞUBAT

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: