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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Manisa'da deprem! Deprem mi oldu? 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Manisa'da deprem! 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.37'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu deprem, Kandilli ve AFAD tarafından her gün son dakika olarak paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 19:24 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:24
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD hissedilen ve meydana gelen tüm depremleri kendi sitesi üzerinden, canlı olarak, anbean paylaşmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Son dakika biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, 4 Eylül Pazartesi günü saat 16.37'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SAKARYA'DA DEPREM OLDU!

        4 Eylül Pazartesi saat 01:30'da Sakarya Ahiler - Pamukova'da yerin 11 km derinliğinde deprem meydana geldi.

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        İZMİR 4.4 İLE SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül Pazartesi saat 08:26'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde İzmir Menderes 'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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