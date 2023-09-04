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Kandilli Rasathanesi ve AFAD hissedilen ve meydana gelen tüm depremleri kendi sitesi üzerinden, canlı olarak, anbean paylaşmaya devam ediyor. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Son dakika biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...