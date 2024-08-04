Manisa'da orman yangını!
Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf: İHA