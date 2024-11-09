Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son 50 kamuoyun anketinde birinci çıktığını belirterek, "sağlı sollu saldırı altında olduğunu" söyledi.

Yavaş, gazetecilere açıklama yaptı. Yavaş, şunları söyledi:

"Son 50 anketin hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler, her türlü iddialarla saldırmaya başladılar. Bu maalesef bu sağlı sollu yapılıyor. Dikkatinizi çekmek isterim.

Çekindiğimiz bir şey yok. 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik, her hakarete rağmen halk bunun cezasını büyük tokat atarak Türkiye rekoru ile kırdı. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Herkes bildiğini şeffaf şekilde açıklasın, soruşturulsun. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpaslar yapmak FETÖ taktiğidir."