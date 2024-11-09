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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mansur Yavaş: Tüm anketlerden birinci çıkıyorum, o yüzden saldırıyorlar | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş: Tüm anketlerden birinci çıkıyorum, o yüzden saldırıyorlar

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anketlerden birinci çıktığını vurgulayarak, "Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler, her türlü iddialarla saldırmaya başladılar. Bu maalesef bu sağlı sollu yapılıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:21
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        Yavaş: Tüm anketlerden birinci çıkıyorum
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son 50 kamuoyun anketinde birinci çıktığını belirterek, "sağlı sollu saldırı altında olduğunu" söyledi.

        Yavaş, gazetecilere açıklama yaptı. Yavaş, şunları söyledi:

        "Son 50 anketin hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler, her türlü iddialarla saldırmaya başladılar. Bu maalesef bu sağlı sollu yapılıyor. Dikkatinizi çekmek isterim.

        Çekindiğimiz bir şey yok. 5 yıl boyunca belediye meclisinde 148 üyede 40 kişiydik, her hakarete rağmen halk bunun cezasını büyük tokat atarak Türkiye rekoru ile kırdı. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz. Herkes bildiğini şeffaf şekilde açıklasın, soruşturulsun. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpaslar yapmak FETÖ taktiğidir."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konserlerle ilgili açıklaması hakkında da "Cumhurbaşkanlığının konserlerine de bakalım karşılaştıralım, hodri meydan" dedi.

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