Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten Mardin'in Midyat ilçesine nişan törenine katılmak için giden 21 GP 428 plakalı minibüs, Midyat-Mardin karayolunun 13. kilometresinde lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'da yer alan habere göre kazada, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.