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HaberlerGündemSon dakika acı haber! Mardin'de sıcak temas: 1 asker şehit, 3 terörist öldürüldü- HABERLER

Mardin'de çatışma: 1 asker şehit, 3 terörist öldürüldü

AA

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

son dakika

Mardin Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

 

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