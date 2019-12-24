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Mara Denizi'nde saat 22.35'te meydana gelen deprem korkuttu. Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, AFAD'ın verilerine göre 3.3 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladıktan sonra, 3.2 olarak revize etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler haberimizde.

SON DEPREMLER - 24 ARALIK

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: