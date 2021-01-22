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SON DAKİKA: MEB açıkladı! Öğrenci nakilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika öğrenci nakilleri ile ilgili açıklama geldi. MEB, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları ile Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için nakil tarihlerini açıkladı. Peki Öğrenci nakilleri ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

SON DAKİKA: MEB açıkladı! Öğrenci nakilleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını ile ertelenen öğrenci nakilleri ile ilgili açıklamalada bulunduç Açıklamada "Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık." denildi. İşte MEB öğrenci nakil tarihleri...

ÖĞRENCİ NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı "Bu doğrultuda, Covid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

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