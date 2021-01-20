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Son dakika MEB açıklaması: Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse bir yıldır milyonlarca öğrenci eğitim hayatını uzaktan sürdürmeye çalışıyor. Koronavirüs aşılamalarının 1 milyonu bulmasının ardından "Okullar açılacak mı? Okullar yüz yüze ne zaman açılacak?" soruları gündeme geldi. MEB'den son dakika açıklama geldi. İşte yüz yüze eğitim ile ilgili gelişmeler...

Son dakika MEB açıklaması: Okullar yüz yüze ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?
HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve MEB'den milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendire açıklamalar geldi. MEB, 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağını bildirdi. Peki okullar yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var” dedi.

MEB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği resmi yazı ile 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek. Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak.

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