Meclis'te yaralanan CHP'li Özel olanları anlattı 0:00 / 0:00

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te yaşanan kavgada burnundan yaralandı. Özel, kavgaya ilişkin olarak, "Bugün uyanıkça yazılmış bir senaryonun Genel Kurul ayağını izliyoruz. Tek kişilik dev kadro" dedi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP'li Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın açıklamaları ile Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan kavgaya ilişkin bilgi verdi.

İYİ Partili Koray Aydın'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki sözleri değerlendiren Özel, "Dikkatle okuduk, 'Biz seçimi riske etmek istemeyiz' diyor, biz de öyle düşünüyoruz. Koray Aydın'a katılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi seçime girerse, CHP'nin adayı onun karşısında kesin kazanacak aday olacaktır. Millet İttifakının adayı kazanacaktır. Bu seçimlerde alınacak bir riski görmüyorum" ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE KAVGA

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesi görüşülürken CHP'li Erkan Aydın'ın sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıt vermesi üzerine başlayan kavgayı da anlatan Özel, "Bugün uyanıkça yazılmış bir senaryonun Genel Kurul ayağını izliyoruz. Tek kişilik dev kadro. Komisyonda sürekli kavgayı provoke etmişti. Bugün de milletvekilimiz konuşurken, tutanaklardan ne dediyse okuyor, kendisi hakaret ediyor. Havada uçuşan laflarla ortamı geriyor, kavga çıkarıyor. Biz bunu izah ettik, kendisi de uyarıldı" dedi.

CHP'li Özgür Özel, "Mesele şu, sorulara verecek cevabı olmayan, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında konuşamayan, SBK uçağındaki faturayı, seyahati, SBK'nın kaçmasını izah edemeyen birisi. Selami Altınok niye konuşmaz? Süleyman Soylu çünkü FETÖ'cülük iması yapmıştı. Neden yok? Orada Süleyman Soylu varken, salonda Selami Altınok yok. AK Parti grubu da rahatsız. Tükenmiş bir iktidarın, tükenmiş bakanının daha ne kadar çirkinleşebileceği konusunda haddi merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.