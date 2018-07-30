Meral Akşener İYİ Parti'de kritik toplantı öncesinde açıklama yaptı. Meral Akşener, "Seçime girmiş ve seçim boyunca yok sayılmış. Her türlü hakarete uğratılmış. Seçime girmemesi ve partinin kurulmaması için her şey yapılmış bir partinin 5 milyonun üzerinde oy alması Türkiye siyasi hayatı açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir olaydır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur.

Büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Uzun süre arkadaşlarımızla konuştuk, sonuç itibariyle demokrasiyi işletir halde olmamız için hayal kırıklığı açısından bakıldığında elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. 12 Ağustos'ta kurultay kararını aldım" açıklamasında bulundu.

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