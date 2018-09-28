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Trump'ın vergilerinin Ford'a maliyeti 1 milyar dolar

Ford, ABD Başkanı Donald Trump'un ek gümrük vergileriyle başlattığı küresel ticaret savaşının bir an önce uzlaşmayla çözülmesi gerektiğini söyledi. Ford CEO'su Hackett, şirketin bu yüzden 1 milyar dolar zararı olacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin ABD çıkışlı ithal araçlara uyguladığı yüzde 10'luk verginin indirilmesi talebinde bulunan ve karşı vergi koyan Trump daha önce New York sokaklarından Mercedes'i silerim demişti

28.09.2018 - 09:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ford, son dönemde gittikçe tırmanan küresel ticaret savaşındaki kayıplarına dair bir açıklama yaptı. Bloomberg TV'ye konuşan Ford CEO'su Jim Hackett, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifelerinden dolayı şirketin 1 milyar dolarlık kâr kaybıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hackett, yaptığı açıklamada "Metal ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerinden dolayı şirketimiz 1 milyar dolar kaybedecek. İronik olan ise bu ürünlerin büyük bölümünü ABD'den karşılıyor olmamız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirdiğini duyurmuş ve “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” demişti.

ABD halihazırda AB çıkışlı binek araçlara yüzde 2.5 vergi uyguluyor. Donald Trump, Avrupa Birliği'nin ABD çıkışlı ithal araçlara uyguladığı yüzde 10'luk verginin indirilmesini veya tamamen kaldırılmasını istiyor. 

Ancak Trump'ın uyguladığı ek gümrük vergilerinden kaynaklı belirsizlik nedeniyle işlerin durgunlaştığını söyleyen belirten Hackett, Çin ve Kanada'nın misillemesine de dikkat çekti.

FOCUS ÜRETİMİNİ ABD'YE GETİRMEYECEK

Ağustos ayı sonunda yapılan açıklamada Ford, bu vergilerden dolayı Çin'de ürettiği Ford Focus Active SUV modelinin ABD'ye ithalatını iptal ettiğini belirtmişti. Üretimini kademeli olarak pikap ve SUV segmentine kaydıran otomotiv devinin bu modeli klasik Focus'un yerini alacaktı.

Trump, bu karar karşısında Ford'un aracı ABD'de üreteceği çıkarımında bulunsa da Ford, bu şekilde para kazanamayacağını belirterek böyle bir planı olmadığını belirtmişti.

ABD hükümetine çağrıda bulunan Ford CEO'su Hackett, Çin ve Avrupa Birliği ile bir an önce uzlaşmaya varılması gerekiğini vurguladı ve ek gümrük vergilerden kaynaklı belirsizliğin işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 19 saniye önce
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