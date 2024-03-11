Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 'Mercek-13' operasyonu: 1031 gözaltı

        'Mercek-13' operasyonu: 1031 gözaltı

        75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-13" operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. Bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 08:56 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Mercek-13' operasyonu: 1031 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-13' operasyonlarında toplam 844 silah ele geçirildiğini ve 1031 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "75 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-13' operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirildi. 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" dedi.

        Bazı şehirlerdeki yakalama sayılarını da paylaşan Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 33 tabanca 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        En acı protesto! Kızının gelinliğini ateşe verdi!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Estetisyene topuklu ayakkabı dayağı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        2023’te iş değiştirenler dikkat!
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Derbide kazanan taraf Terim'li Pana!
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        İsrail, Filistinliler'in Mescid-i Aksaya girişini engelledi
        İsrail, Filistinliler'in Mescid-i Aksaya girişini engelledi
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!