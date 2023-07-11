Gazeteci Merdan Yanardağ'a 10 yıl 6 aya kadar hapis istemi Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından Yanardağ'ın 10 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın 20 Haziran 2023'te katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarının 25 Haziran'da çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında 27 Haziran'da tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın televizyon programında sarf ettiği sözleriyle toplumda infial oluşturan, iç acıtan ve insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü liderini yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği, siyasi mahkum olarak nitelendirdiği belirtildi.

Söz konusu sözlerin ulusal yayın yapan bir kanalda yayınlanmış bir programda kullanılmış olması nedeniyle aleniyet şartının da gerçekleştiği de kaydedildi. İddianamede, örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamaların bütün halinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte olduğu ifade edildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianamede, Türkiye'de halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istendi. İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. İddianame kabul edilirse Yanardağ önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.