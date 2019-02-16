Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih'te düzenlenen güvenlik konferansında bir konuşma yaptı. Alman liderin hedefinde ABD yönetimi vardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Alman otomobillerine ek vergiler getirme planıyla ilgili konuşan Merkel, "Alman otomobilleriyle gurur duyuyoruz. Eğer Alman arabaları ABD tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak görülürse buna şaşırırız" ifadelerini kullandı.

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