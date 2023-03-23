Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Bu noktada, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Merkez'den ağırlıklı olarak faizi sabit bırakması beklenirken, 50 baz puanlık indirim de ihtimaller arasında görülüyor. İşte, 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklanıyor! TCMB 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası faiz kararı son dakika... Yurtiçi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dün akşam FED'in 25 baz puanlık artırımının ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Bu doğrultuda, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı ekonomi gündeminin en çok araştırılan konusu durumunda bulunuyor. Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.5'e çekmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar
  • SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklanıyor! TCMB 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak.
  • SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklanıyor! TCMB 2023 Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ANKETLER NE DİYOR?

    Bugün ise ağırlıklı olarak Merkez'in faizi sabit bırakması bekleniyor. AA Finans'ın 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8.50'de sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8.50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngördü.

    Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı da Merkez'in bugün politika faizini yüzde 8.50 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Ancak ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulundu.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.