Merkez Bankası faiz kararı son dakika... Yurtiçi piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dün akşam FED'in 25 baz puanlık artırımının ardından Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Bu doğrultuda, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtı ekonomi gündeminin en çok araştırılan konusu durumunda bulunuyor. Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8.5'e çekmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar