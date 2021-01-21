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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası'ndan 'sıkı duruş' sözü!

Merkez Bankası son dakika faiz kararını açıkladı! Vatandaşların ve piyasaların merakla beklediği faiz kararının açıklanmasının ardından dolar düşüşe geçti. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası'ndan 'sıkı duruş' sözü!

Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),yılın ilk faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Faiz kararı metninde iktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlendiği belirtilerek, salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam ettiği bildirildi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ, DOLAR DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun "uzun bir süre" devam ettirileceği vurgusunun ardından Türk lirası (TL),diğer para birimler karşısında değer kazanıyor.

TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 7,3540 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9360, sterlin/TL de yüzde 0,4 gerileyerek 10,0950 seviyesinde bulunuyor.

TCMB​​​​​​​, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti.

"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ"

Analistler, TCMB'nin "gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı" vurgusu ve "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi" ifadesinin TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

TCMB kararının ardından döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa İstanbul'daki banka hisseleri de şu dakikalarda ortalama yüzde 2 primle işlem görüyor. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.578 seviyesinde dengelendi.

Analistler, günün kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

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