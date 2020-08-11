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Merkez Bankası fonlama maliyetini artırıyor

Merkez Bankası 12 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı. Bu hamle ile fonlama maliyeti politika faizinin üzerine çıkacak

son dakika
Reuters / HABERTURK.COM

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi.

Bankadan yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır" denildi.

Bankacılar ilgili adım ile birlikte yüzde 7.25 seviyesindeki fonlamanın yarın itibarıyla ortadan kalkacağını, fonlama maliyetinin de böylece politika faizinden daha yukarı daha hızlı taşınacağını belirttiler.

İlgili imkan 10 Ağustos tarihinden geçerli yarıya düşürülmüştü. İlgili imkan ile piyasa yapıcı bankalar yüzde 7.25 seviyesinden fonlama sağlayabiliyordu.

Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %8.32'ye yükseltti.

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