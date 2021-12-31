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Merkez Bankası 10 Aralık'ta dövize yaptığı 3. müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Bu ay doğrudan satış yoluyla kura 5 kez müdahale eden Merkez Bankası 1 Aralık'taki ilk müdahalenin büyüklüğünü 844 milyon dolar olarak açıklamıştı. 3 Aralık'taki ikinci müdahalenin büyüklüğü 504 milyon dolar olmuştu.

KISA SÜRELİ DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

10 Aralık'ta dolar/TL 13.95 lirayı aşında Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla piyasaya müdahale etmişti. Dolar müdahalenin altından 13.70'in altına gerilese de kısa süre sonra yeniden yönünü yukarı çevirmişti.